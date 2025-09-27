MotoGP – GP Sprint Race GP Motegi. Bagnaia ritrova il gradino più alto del podio

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

MotoGP GP Sprint Race GP Motegi – Francesco Bagnaia torna alla vittoria dopo molte gare amare e difficili. Il pilota del team Ducati, ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Motegi, precedendo il compagno di squadra Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta.

Joan Mir c porta la Honda in Top 5 con il quarto posto davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Sesto Fabio Quartararo( Yamaha) , che precedere la Honda di Luca Marini. Buona la prova dell’ Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura cin ottava e nona posizione. Fuori dalla zona punti, Alex Marquez che ha tagliato il traguardo decimo.

Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo ha riportato la frattura della clavicola destra e dovrà esseere operato. Escluse complicazioni per Bezzecchi.

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione
Settembre 27, 2025
Settembre 27, 2025

