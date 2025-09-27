MotoGP – Gp Giappone :” oroglioso di questa vittoria”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

Pecco Bagnaia rigenerato rinato quello che ha conquistato la pole position al termine della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, 17esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Pole position (la seconda stagionale dopo Brno, ndr, 26esima in Top Class, 33esima in carriera, e vittoria nella Sprint Race di Motegi (non accadeva da Barcellona 2024, 315 giorni fa.

“Sono molto orgoglioso di questa vittoria e della mia squadra. Da Misano finalmente siamo riusciti a trovare una quadra, arrivati qui non abbiamo toccato niente. Mi mancava tanto. E’ un peccato non esserci arrivati prima, sarebbe stato un mio campionato diverso. Bisogna guardare avanti, sappiamo che tasto siamo andati a toccare, capire era fondamentale. Così l’ex campione del mondo ai microfoni Sky.

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione
