MotoGp , Gp Germania , Marc Marquez raddoppia

Marc Marquez non fa sconti , e dopo il successo di ieri nella Sprint race vince anche la gara lunga al Gp di Germania del Sachsenring.

Sul podio Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Quarto Quartararo, a seguire: Aldeguer, Marini, Binder, Miller, R.Fernandez e Rins che chiude la classifica

Lo spagnolo otto volte campione del mondo partito in pole mantiene la prima posizione con il solito ritmo a martello.

Fabio di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team), si porta in seconda poszione , poi scivola alla curva 1 nel corso del 18esimo giro , a terra anche Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), avvenuta nel corso del 21esimo giro sempre alla curva 1 mentre era seconda dopo la caduta di “Diggiannantonio e quelle di Johann Zarco (Honda LCR, anche lui curva 1), mentre era sesto e quella in precedenza di Pedro Acosta (KTM Factory, caduto alle curva 3, ndr).

Alex Marquez , ha corso una grande gara, nonostamnte la frattura alla mano nel Gp dad Assen , il fratello di Marc chiude davanti a Pecco Bagnaia, terzo al traguardo

Con questa vittoria Marc Marquez allunga ulteriormente in Campionato, portandosi a quota 344 punti, 83 in più di suo fratello Alex e 147 in più del team-mate Pecco Bagnaia. Quarta e quinta posizione per Di Giannantonio e Morbidelli, staccati di 202 e 205 punti.

MotoGp Gara Sachsenring – Gp Germania – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 40:42.854 2 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +6.380 3 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +7.080 4 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +18.738 5 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +18.916 6 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +24.743 7 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +24.820 8 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +25.757 9 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +25.859 10 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +39.419

Classifica Piloti

1 Marc Marquez 344 2 Alex Marquez 261 3 Francesco Bagnaia 197 4 Fabio Di Giannantonio 142 5 Franco Morbidelli 139 6 Marco Bezzecchi 129 7 Johann Zarco 104 8 Pedro Acosta 99 9 Fermin Aldeguer 92 10 Fabio Quartararo 87

Classifiche Team

