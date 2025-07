Mondiale per Club: Chelsea-PSG la finale. le probabili formazioni e dive vederla in Tv

Al Mettlife di East Rutherford sito nel New Jersey , calcio d’inizio ore 21.00 italiane – oggi la finale del Mondiale per Club, il primo a 32 squadre, si gioca tra la squadra allenata da Luis Enrique (campioni d’Europa in carica) e il Chelsea allenato da Enzo Maresca.

Il Chelsea è la sorpresa di questo torneo , squadra solida e ben disposta in campo . Il PSG, invece, ha fatto incetta di trofei ed è campione d’Europa in carica in attesa di sbarcare a Udine per contendere al Tottenham la vittoria della Supercoppa Europea per arricchire il suo Palmares.

Dive vederla in TV