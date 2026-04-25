Moto2, lampo Veijer a Jerez: prima pole in carriera. Escrig sorprende, italiani costretti alla rimonta

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Aprile 25, 2026
scritto daRedazione

Il sabato del Gran Premio di Spagna Moto2 2026 parla olandese. Sul tecnico asfalto del Circuito di Jerez-Ángel Nieto, Collin Veijer tira fuori il giro perfetto e si prende la sua prima pole position nella classe di mezzo, confermando una crescita costante e sempre più convincente.

Una prestazione che non è solo personale, ma anche simbolica: era dal 1991 che un pilota dei Paesi Bassi non partiva davanti a tutti in questa categoria, quando ci riuscì Wilco Zeelenberg. Un digiuno lungo più di tre decenni che Veijer interrompe con autorità.

Accanto a lui in prima fila c’è la grande sorpresa di giornata, Álex Escrig. Lo spagnolo sfiora il colpo grosso, fermandosi a soli 57 millesimi dalla vetta e dimostrando di poter essere un protagonista anche in gara. Completa la prima fila Manuel González, sempre più solido e pronto a giocarsi le sue carte.

Subito dietro, la seconda fila è una miscela esplosiva di talento e ambizione: Senna Agius, Alonso López e David Alonso sono racchiusi in pochi decimi e rappresentano una minaccia concreta per la leadership.

La terza fila vede Daniel Holgado davanti a Barry Baltus e Daniel Muñoz, mentre il caso del giorno è quello di Izan Guevara: nono sul cronometro, ma penalizzato di tre posizioni per aver rallentato in traiettoria durante le pre-qualifiche.

Decisamente più in salita il weekend degli italiani. Celestino Vietti e Tony Arbolino non vanno oltre la quinta fila e saranno chiamati a una gara tutta all’attacco per risalire. Ancora più sfortunato Luca Lunetta, fermato da un problema tecnico che gli ha impedito di giocarsi le qualifiche.

Con distacchi minimi e tanti piloti in grado di dire la loro, la gara di Jerez si annuncia incerta e combattuta. Veijer parte davanti, ma la sensazione è che la battaglia sia appena iniziata.

moto2 Qualifica 2 Jerez – GP Spagna – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
195Collin VeijerRed Bull Ktm Ajo1:39.101
211Alex EscrigKlint Racing Team1:39.158+0.057
318Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:39.196+0.095
481Senna AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:39.255+0.154
521Alonso LopezItaljet Gresini Moto21:39.256+0.155
680David AlonsoCfmoto Gaviota Aspar Team1:39.368+0.267
796Daniel HolgadoCfmoto Gaviota Aspar Team1:39.427+0.326
87Barry BaltusReds Fantic Racing1:39.433+0.332
928Izan GuevaraBlu Cru Pramac Yamaha Moto21:39.629+0.528
1017David MunozItaltrans Racing Team1:39.640+0.539
1144Aron CanetElf Marc Vds Racing Team1:39.685+0.584
1271Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia Rw Racing Team1:39.740+0.639
1313Celestino ViettiBeta Tools Speedrs Team1:39.768+0.667
1414Tony ArbolinoReds Fantic Racing1:39.806+0.705
154Ivan OrtolaQjmotor – Galfer – Msi1:39.866+0.765
1699Adrian HuertasItaltrans Racing Team1:40.135+1.034
1764Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia1:40.205+1.104
Aprile 25, 2026
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