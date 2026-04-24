MotoGp -Jerez: Marquez Jr. davanbti a Di Giannantonio e Bezzecchi

Alex Márquez è il nome che illumina il venerdì di Jerez de la Frontera. Nelle prequalifiche del Gran Premio di Spagna, il pilota del team Gresini ha stampato il miglior tempo in 1:35.704, mostrando un passo solido e soprattutto grande confidenza con una pista che, per lui, evoca ricordi speciali: proprio qui, un anno fa, arrivò la sua prima vittoria in top class.

Alle sue spalle, il distacco è contenuto ma significativo. Fabio Di Giannantonio chiude secondo a 333 millesimi, confermando un ottimo stato di forma dopo aver già brillato nelle libere del mattino. Il romano si dimostra competitivo e costante, restando stabilmente tra i protagonisti del weekend.

Terza posizione per Marco Bezzecchi, che nel finale riesce a inserirsi nella top 3 nonostante un gap di poco superiore ai cinque decimi. Il pilota Aprilia, leader del Mondiale, non trova il giro perfetto ma mantiene comunque un ritmo da alta classifica. Subito dietro, Marc Márquez si conferma competitivo con la quarta posizione, a poco più di mezzo secondo dal fratello Alex.

La top five viene completata da una delle sorprese di giornata: Ai Ogura. Il giapponese del team Trackhouse porta la sua Aprilia clienti tra i migliori, sfruttando una sessione estremamente equilibrata tra Ducati e la casa di Noale.

Tra le storie più importanti c’è anche quella di Francesco Bagnaia. Il campione italiano vive una giornata a due facce: una caduta nelle fasi iniziali delle prequalifiche e un primo turno complicato sembravano comprometterne il venerdì, ma la reazione è da grande campione. Ritrova ritmo, fiducia e soprattutto il pass diretto per il Q2, chiudendo con un ritardo di 561 millesimi da Márquez.

La sessione conferma il grande equilibrio del mondiale. Raul Fernández porta la seconda Aprilia del team Trackhouse in settima posizione, mentre Fermin Aldeguer e Jorge Martín completano la top ten, con lo spagnolo della squadra ufficiale Aprilia anche protagonista di una caduta senza conseguenze decisive.

Chiude la top ten Enea Bastianini con la KTM Tech3, ultimo a garantirsi l’accesso diretto alla Q2. Più complicato il pomeriggio per le KTM ufficiali di Pedro Acosta e Brad Binder, costrette a passare dal Q1, così come per Fabio Quartararo, miglior Yamaha ma fuori dai dieci.

Giornata in salita invece per Honda, con Joan Mir undicesimo, seguito da Zarco e Marini, mentre il rookie Diogo Moreira chiude la classifica.

A Jerez si delinea così un sabato di qualifiche molto aperto: Alex Márquez davanti a tutti, ma con un gruppo di inseguitori estremamente compatto e pronto a ribaltare le gerarchie già dal Q2.