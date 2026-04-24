F1 , il Gran Premio della Turchia torna in calendario

a Formula 1 torna in Turchia: dal 2027 il Gran Premio di Istanbul rientrerà stabilmente nel calendario iridato con un accordo valido per almeno cinque stagioni. Un ritorno atteso, annunciato ufficialmente durante una cerimonia a Istanbul che ha visto la presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dell’AD della F1 Stefano Domenicali e del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem.

Erdogan ha sottolineato il valore simbolico e politico dell’operazione, definendo il ritorno della F1 “una vittoria per la passione e la fiducia della Turchia nello sport”, aggiungendo come l’evento contribuirà a rafforzare il ruolo internazionale di Istanbul e la percezione del Paese come punto di riferimento nella regione.

Il Gran Premio si svolgerà all’Istanbul Park, circuito lungo 5.338 metri già ben noto al Circus. Il tracciato turco è rimasto nella memoria soprattutto per la sua celebre Curva 8, una sequenza sinistrorsa a quattro apici che rappresenta uno dei punti più tecnici e impegnativi dell’intero mondiale.

La Turchia era già stata parte del calendario F1 tra il 2005 e il 2011, per poi tornare in maniera sporadica nelle stagioni 2020 e 2021, quando il Covid aveva costretto a rivedere più volte il programma gare. Ora il rientro è strutturale, con una prospettiva a lungo termine.

Il ritorno di Istanbul arriva in un momento di forte espansione globale per la Formula 1. Nel 2025 il campionato ha superato gli 827 milioni di telespettatori in oltre 180 Paesi e ha registrato circa 6,7 milioni di spettatori complessivi sugli spalti, confermandosi tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo. Anche sul fronte digitale i numeri sono in crescita, con una fanbase social che ha raggiunto i 2,3 miliardi di utenti.

Con il rientro della Turchia, la F1 continua quindi a rafforzare la propria presenza in aree strategiche tra Europa e Asia, riportando in calendario un circuito tecnico, spettacolare e storicamente capace di regalare gare imprevedibili.