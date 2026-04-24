Caso Orban, il Verona prende posizione: escluso contro il Lecce

Bufera in casa Hellas Verona dopo il gesto di Gift Orban, protagonista di un episodio grave all’uscita dallo stadio, dove avrebbe aggredito un tifoso. Un comportamento che ha scatenato la reazione del club e dello staff tecnico.

L’allenatore Paolo Sammarco è stato netto: “È un gesto lontano dai miei valori”. L’attaccante si è allenato a parte durante la settimana e non sarà convocato per la sfida contro il Lecce.

Una decisione immediata, mentre la società valuterà eventuali provvedimenti disciplinari nei prossimi giorni. Intanto, il Verona prova a mantenere la concentrazione sul campo in vista di un match delicato nella corsa salvezza.