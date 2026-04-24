Roma , Gasperini:”le dimissioni di Ranieri? Una cosa inaspettata”

Dopop le dimissioni dalla Roma di Claudio Ranieri , il tecnicio giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

E’ statat questa intevrista del mese scorso che ha creato questa situazione per me è stata un sorpresa, non c’è stata mai un tono diverso tra me e Ranieri nelle conferenze. Una cosa inaspettatata. I IL tecnicio giallorosso ha aggiunto:” in tanti mesi non ho avuto mai questa sensazione che potesse accadere una cosa del genere. Da quel momneto in poi mi sono preoccuoato di non rispondere e di non creare nessun tipo di difficoltà anche nel rispetto dei rueolo e sopratutto del pubblicico che vengono alla stadio per vedere la partta :(la prossima d livello per altissimo le nonstre chances in Europa. Non sono intervennuto durante la settimana in nessun modo , da oggi vorrei che si parlasse solo di calcio , dopo un campionato giocato insieme . Ho subito tutto questpo impatto mediato , la squadra avrà un pò di benzina in più dopo quanto è accaduto e il pubblico sopporterà la squadra”.