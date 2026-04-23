Esclusiva: il difensore titolare del Milan intervistato aMilanello da Milan Vibes



Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan e protagonista assoluto della stagione dei rossoneri a Milanello (chiacchierata disponibile anche sul nostro canale YouTube), durante la settimana di preparazione al big match tra i rossoneri e la Juventus, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A EniLive 2025/2026.

L’anno scorso la difesa del Milan ha subito 43 gol, quest’anno siamo a

quota 27, ma i difensori sono gli stessi: cosa è cambiato?



“Il tipo di gioco. Penso che quest’anno noi giochiamo un calcio maggiormente difensivo, non solo noi come reparto ma proprio tutta la squadra, perché tutti difendiamo e tutti attacchiamo, quindi questo è un lavoro di squadra e un merito del mister Allegri”.



Sei uno dei calciatori più cresciuti in questa stagione: cosa è cambiato

in te e quanto ti ha aiutato Allegri?



“Il mister mi ha aiutato tanto, sia in fase difensiva che tattica lui mi ha aiutato molto. Sono migliorato, sono contento di questo”.

Quando hai il pallone tra i piedi i tifosi si aspettano una discesa in

attacco. Caratteristica che hai sempre avuto? Quanto ti aiuta giocare a

tre in difesa?

“Sì, è una caratteristica che ho sempre avuto, voglio sempre aiutare in attacco e voglio fare di tutto per dare una mano anche a livello difensivo, ma sono fortunato che queste siano cose che piacciono anche al mister, senza di lui non potrei fare niente.

Giocare con questo modulo mi aiuta, perché quando giochiamo a quattro dietro non posso fare queste discese, mi risulta molto più difficile”.



Gol in rovesciata in Nazionale, quest’anno stai facendo di tutto, sei

pronto a fare l’attaccante anche?



(Ride, ndr) “No, in Italia è molto difficile fare l’attaccante, nel campionato serbo magari posso farcela, ma qui è difficile dai” (ride ancora, ndr).



Gabbia ha definito Allegri un fuoriclasse. Com’è il tuo rapporto con

l’allenatore?

“Lui è molto molto simpatico, mi piace perché lui vuole parlare con tutti e questa è una cosa importante, perché parla con me ma anche coi calciatori che giocano meno, è una cosa importante perché lui sa, conosce come una squadra funziona, come funziona un gruppo”.



Sei papà da pochi giorni, che emozione è stata? Sei pronto ad affrontare

questo sforzo?



“Sono pronto, è una bellissima cosa, una grande emozione per me, la cosa più bella del mondo”.

Sei pronto a dedicargli una nuova esultanza in caso di gol?

“Sono sempre pronto”.

C’è un compagno che ti fa arrabbiare più di altri?



“Negli ultimi due o tre mesi Odogu mi ha fatto arrabbiare molto (ride, ndr). Lui è un grande amico mio, ma sono cose nostre”.



Cosa impressiona di più di giocare accanto a un campione come

Modric?



“Tutto. Lui è un bell’esempio per ogni cosa, sia nella vita privata che in campo, lui è davvero il numero uno. Ha sempre un consiglio per tutti, ha grandissima esperienza per tutto, è top lui”.

Quale sogno ha Pavlovic da milanista? Chiudi gli occhi.



“Non lo dico, se succede ve lo rivelo”.



Cosa fa Pavlovic nel tempo libero?



“Ora niente, c’è il piccolo ed è un po’ difficile avere del tempo libero. Dorme, è tranquillo, ma mi piace aver del tempo per godermelo”.



C’è un video a San Siro in cui tu vai a dare una tua maglia ad una

bambina. Tornando indietro a quando eri tu bambino, cosa ti diresti?



“Ti aspetto”.