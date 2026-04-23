IFL 2026: sabato Frogs Legnano in trasferta ad Ancona controm i Dolphins per la week 8

Legnano, 23 aprile 2026 – I FROGS Legnano tornano in campo, sabato 25 aprile, nella Week 8 della Italian Football League (IFL), affrontando i Dolphins Ancona in trasferta.

Reduci dalla convincente vittoria per 36-0 nel derby contro i Rhinos Milano, i neroargento sono chiamati ora a confermare il proprio percorso in un contesto molto diverso, contro una squadra solida e ben organizzata come Ancona, storicamente difficile da affrontare soprattutto tra le mura di casa.

“Sappiamo bene che Ancona è un campo complicato, sia per il valore dell’avversario sia per l’impegno della della lunga trasferta” – dichiara Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. – “Arriviamo da una buona prestazione, ma questo non deve farci abbassare la guardia. Dolphins ha mostrato anche quest’anno il proprio valore in campo: servirà un approccio concentrato e disciplinato per tutta la partita”.

Kick off alle ore 19:00 ad Ancona al Centro sportivo Nelson Mandela, con diretta streaming disponibile con IFL Pass sul canale YouTube IFL Live.

foto;: Sofia Samoiraghi