Madrid amara per Cocciaretto: eliminata all’esordio da Parks

MADRID – Esordio da dimenticare per Elisabetta Cocciaretto al torneo WTA 1000 di Madrid. La tennista italiana, numero 41 del ranking mondiale, è uscita di scena al primo turno, battuta in due set dalla statunitense Alycia Parks con il punteggio di 6-3 6-2.

Una prestazione sottotono quella della marchigiana, che ha sofferto fin dalle prime fasi la maggiore aggressività dell’avversaria. Parks, proveniente dalle qualificazioni, ha imposto un ritmo alto e costante, mettendo in difficoltà Cocciaretto soprattutto nei turni di servizio e chiudendo l’incontro con autorità.

Il match rappresentava anche una sorta di rivincita tra le due: l’unico precedente, disputato a inizio stagione ad Auckland, aveva visto il successo dell’azzurra. Stavolta, però, lo scenario è stato completamente diverso, con l’americana capace di ribaltare i rapporti di forza.

Per Cocciaretto continua il momento complicato sulla terra di Madrid, torneo in cui non è mai riuscita ad andare oltre il secondo turno. Un limite che resta tale anche quest’anno, al termine di una partita che ha evidenziato difficoltà nel trovare continuità e incisività.

Dall’altra parte, Parks conferma il buon feeling con il torneo spagnolo, dove aveva già raggiunto il terzo turno nel 2023, ottenendo uno dei risultati più importanti della sua carriera nei tornei di categoria WTA 1000.

Per l’italiana si tratta ora di voltare pagina e concentrarsi sui prossimi impegni stagionali sulla terra rossa, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e risultati in vista dei grandi appuntamenti primaverili.