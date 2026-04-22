Stadio del Nuoto di Taranto: completata la copertura della struttura per i Giochi del Mediterraneo 2026

Comunicato stampa

Ferraro S.p.A. conclude una fase tecnica cruciale, dando il via alla successiva realizzazione degli impianti, con l’installazione delle vasche e delle tribune

Taranto, 22 aprile 2026 – Ferraro S.p.A., tra i principali player italiani nel mondo delle costruzioni e incaricata della progettazione esecutiva e della realizzazione dello Stadio del Nuoto di Taranto, annuncia il completamento della fase di realizzazione della struttura in legno lamellare della copertura della struttura, avviata lo scorso 29 gennaio. In corso di ultimazione anche il pacchetto finale di copertura.

Nonostante le sfide poste dalle condizioni meteorologiche – in particolare il forte vento e le piogge che hanno interessato l’area di intervento – e dalla complessa gestione logistica – con sovrapposizione di lavorazioni, stoccaggio di elementi strutturali voluminosi e movimentazione di componenti di dimensioni straordinarie – l’ottimo lavoro di tutte le squadre coinvolte ha consentito di portare a termine nei tempi previsti la copertura, per una superficie di circa 3.800 mq con 860 mc di legno lamellare, 342 mc di X-Lam e

11.500 kg di acciaio.

Ora prendono il via le successive fasi di completamento, incentrate sull’installazione delle vasche olimpioniche da 50 metri (una indoor e una outdoor), oltre che tutte le opere di finitura e degli arredi funzionali, in linea con i requisiti CAM e gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. Lo Stadio del Nuoto contribuirà all’eredità che la città lascerà nel tempo ai suoi cittadini: un’opera moderna e funzionale pensata per essere vissuta ogni giorno dalla comunità.

“Desidero ringraziare ogni singola persona e squadra coinvolta nella delicatissima fase di completamento della copertura. È grazie alla loro passione, competenza e capacità di lavorare in concerto se tutto è avvenuto nel rispetto dei tempi e con la migliore gestione possibile di ogni fattore esterno, come le condizioni meteo. In un cantiere di questa complessità la capacità di collaborare è il fattore chiave. Ora entriamo nella fase conclusiva e altrettanto decisiva: quella che trasformerà la struttura in un luogo vivo per Taranto, ben oltre i Giochi del Mediterraneo”, ha dichiarato Angelo Ferraro, Direttore Generale di Ferraro SpA.