Pidcock si prende la rivincita al Tour of the Alps: sua la terza tappa, Pellizzari resta leader

ARCO – Spettacolo, tensione e colpi di scena nella terza frazione del Tour of the Alps 2026, la più lunga dell’edizione con i suoi 174 chilometri da Laces ad Arco. A trionfare è stato Tom Pidcock, che ha trovato una brillante rivincita nello sprint ristretto finale, regolando Tommaso Dati e invertendo l’ordine d’arrivo rispetto alla tappa di Innsbruck.

Il britannico ha costruito il suo successo con freddezza e tempismo, piazzando l’allungo decisivo nell’ultima curva e resistendo al ritorno degli avversari. Alle sue spalle, oltre a Dati, si sono classificati Egan Bernal e Luca Paletti, protagonisti di un finale combattuto ma senza riuscire a contrastare la superiorità di Pidcock.

La giornata è stata però segnata da una pesante caduta nelle fasi iniziali, che ha coinvolto oltre trenta corridori e costretto la direzione di gara a neutralizzare la corsa per circa venti minuti. Tra i più colpiti il giovane talento azzurro Lorenzo Finn, costretto al ritiro e trasportato in ospedale per accertamenti. Un episodio che potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie della Red Bull-Bora-Hansgrohe, fin qui tra le squadre più attive.

Dopo la ripartenza, la corsa ha visto formarsi una fuga a due con Sam Oomen e Darren Rafferty, sempre però tenuti sotto controllo dal gruppo, che ha lasciato loro un margine massimo di circa due minuti prima di riassorbirli a pochi chilometri dal traguardo.

In classifica generale non cambia il leader: resta in maglia verde Giulio Pellizzari, che conserva il primato dopo il successo nella tappa precedente. Tuttavia, la situazione resta apertissima in vista della frazione di domani.

La quarta tappa, da Arco a Trento (169 km), si candida infatti a essere la decisiva dell’intera corsa. Con 3600 metri di dislivello e salite impegnative come il Passo Bordala e il Passo del Redebus, sarà terreno ideale per gli scalatori e per chi ambisce alla vittoria finale. Il finale tecnico, con l’ascesa di Povo a dieci chilometri dall’arrivo, promette ulteriori scossoni alla classifica.

Il Tour of the Alps entra così nel vivo: dopo la rivincita di Pidcock, ora tutti gli occhi sono puntati sulla tappa regina.