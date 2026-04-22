Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Inter- Como 3-2. Nerazzurri in finale Coppa Italia Freccia Rossa Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Italia, si riparte con Baldini: un'opportunità per i giovani azzurri da Pisilli , Palestra e Pio Esposito
Tennis , Madrid, delusione azzurra: fuori Berrettini, Bellucci al primo turno
Leicester: Dalla gloria della Premier League alla discesa in terza divisione inglese. La parabola di un sogno che svanisce

Tennis , Madrid, delusione azzurra: fuori Berrettini, Bellucci al primo turno

Aprile 22, 2026
scritto daRedazione

La terra rossa del Masters 1000 di Madrid non è stata amica degli azzurri. Matteo Berrettini, Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto sono stati eliminati già al primo turno, dando il via a una giornata negativa per il tennis italiano nel torneo spagnolo.

Berrettini ko contro Prizmic

Matteo Berrettini, finalista nel 2021, è stato sconfitto dal lucky loser croato Dino Prizmic, numero 87 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco. La partita ha messo in evidenza una prestazione opaca da parte dell’azzurro, che ha mostrato evidenti difficoltà nel trovare ritmo e continuità. Sin dai primi game, Berrettini ha faticato a tenere il servizio e non è riuscito ad esprimere il suo gioco migliore. Il primo set si è subito indirizzato a favore di Prizmic, che ha colto un break nel sesto gioco, mentre nel secondo set Berrettini ha avuto qualche chance in risposta, ma senza mai riuscire a sfruttarle. Con troppi errori e una scarsa incisività negli scambi, Berrettini ha dovuto arrendersi alla solidità del croato, che nel secondo turno affronterà l’americano Ben Shelton.

Bellucci sconfitto da Dzumhur

Anche Mattia Bellucci è stato costretto ad abbandonare il torneo al primo turno. Il numero 78 del mondo è stato battuto 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 ATP. Bellucci ha faticato a entrare in partita, subendo l’aggressività dell’avversario che ha dominato gli scambi con grande efficacia. Nonostante i tentativi di reagire, Bellucci non è riuscito a imporsi, con Dzumhur che ha chiuso l’incontro in modo deciso, confermando la sua superiorità durante tutto il match.

Aprile 22, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Italia, si riparte con Baldini: un'opportunità per i giovani azzurri da Pisilli , Palestra e Pio Esposito

Aprile 22, 2026
Articolo successivo

Leicester: Dalla gloria della Premier League alla discesa in terza divisione inglese. La parabola di un sogno che svanisce

Aprile 22, 2026

Recommended for You

Madrid amara per Cocciaretto: eliminata all’esordio da Parks

Alcaraz e il recupero al polso: il futuro del suo Roland Garros dipende dall’esito degli esami

Ben Shelton conquista il quinto titolo ATP a Monaco di Baviera: Flavio Cobolli sconfitto in finale

Atp Barcellona: Musetti sconfitto da Fils

Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora affronterà Zverev

Alcaraz si ferma: niente Madrid per il campione spagnolo

ATP Barcellona, Musetti supera Moutet e avanza