Milano, assolti in appello Lucarelli jr e Apolloni: “Il fatto non sussiste”

La Corte d’Appello di Milano ha assolto con formula piena Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni dall’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa californiana di 24 anni. I fatti risalgono alla notte del 27 marzo 2022.

La decisione è stata presa dalla prima sezione penale d’appello (presidente Santangelo, giudici Simion e Aloisi), che ha ribaltato la sentenza di primo grado. In precedenza, infatti, i cinque imputati erano stati condannati a pene comprese tra 2 anni e 5 mesi e 3 anni e 7 mesi.

Per tutti gli imputati è stata pronunciata l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”, una delle più ampie previste dall’ordinamento. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Lucarelli junior e Apolloni erano stati arrestati e posti agli arresti domiciliari nel 2023, nell’ambito dell’inchiesta.