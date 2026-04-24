Esordio vincente per Musetti al Masters 1000 di Madrid

Lorenzo Musetti inaugura nel migliore dei modi la sua avventura al Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa della capitale spagnola, il tennista italiano ha superato il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4 7-6, al termine di un match intenso e ben giocato, durato un’ora e 52 minuti.

Musetti ha mostrato solidità e maturità sin dai primi scambi, riuscendo a imporre il proprio ritmo e a sfruttare con efficacia le variazioni tipiche del suo gioco. Dopo aver conquistato il primo set grazie a un break decisivo, nel secondo parziale ha dovuto affrontare un avversario più aggressivo, capace di portare la sfida al tie-break. Proprio nei momenti più delicati, però, l’azzurro ha dimostrato sangue freddo e grande concentrazione, chiudendo l’incontro senza concedere spazio al ritorno di Hurkacz.

Con questa vittoria, Musetti accede al terzo turno, dove lo attende l’olandese Tallon Griekspoor