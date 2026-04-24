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Lecce, ritiro decisivo: focus su Verona e Pisa

Aprile 24, 2026
scritto daRedazione

Il Lecce si prepara al momento chiave della stagione con un ritiro in Veneto, a Bussolengo, fortemente voluto da Eusebio Di Francesco per compattare il gruppo in vista della corsa salvezza.

La priorità è lo scontro diretto contro l’Hellas Verona, seguito dalla sfida con il Pisa Sporting Club. “Abbiamo lavorato con attenzione, ma sarà il campo a parlare”, ha dichiarato il tecnico.

Assente per squalifica Tiago Gabriel, spazio a Jean in difesa, mentre in attacco torna a disposizione Francesco Camarda, possibile arma in più per il finale di stagione. Intanto, la squadra ha ricordato con emozione Graziano Fiorita a un anno dalla scomparsa

Aprile 24, 2026
scritto daRedazione
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