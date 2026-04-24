Gneoa , De Rossi:”oggi i tifosi ci sono vicini , qualche mese fa era più complicato”

Il Genoa si prepara alla sfida contro il Como con un clima di entusiasmo crescente e una classifica che, pur non raccontando ancora tutto, conferma un percorso in netta evoluzione. Daniele De Rossi, in conferenza stampa, ha voluto sottolineare soprattutto questo: la solidità ritrovata dell’ambiente e il legame sempre più forte con i tifosi.

“Lo stadio è sempre stato in festa, non ci sono state domeniche in cui era mezzo vuoto”, ha spiegato l’allenatore rossoblù, evidenziando come il supporto del pubblico sia stato una costante lungo tutta la stagione. Un elemento che, secondo De Rossi, rappresenta la base del progresso recente: “È il coronamento di un percorso che oggi sembra vicino, ma qualche mese fa era molto più complicato”.

Il tecnico, però, non vuole che l’entusiasmo si trasformi in leggerezza. Il Como è avversario che non concede distrazioni: “In due minuti possono farti uscire da questa festa. Sono tra i peggiori clienti da affrontare perché lottano per obiettivi importanti come Champions ed Europa League”.

Un avvertimento chiaro, che serve a tenere alta la concentrazione in una fase della stagione in cui il Genoa vuole chiudere nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico.

Sul piano degli obiettivi, De Rossi mantiene i piedi per terra ma non rinuncia all’ambizione: “Voglio alzare l’asticella, ma bisogna essere realistici. Arrivare ottavi significa mettersi davanti a tante squadre, alcune delle quali oggi sono più attrezzate di noi”. Una riflessione lucida, che però non spegne la voglia di competere: “Mi fa piacere dire che in questo periodo siamo ottavi, ma la classifica complessiva dice altro. Dobbiamo provarci fino alla fine, settimi, ottavi, in quella zona lì”.

Il messaggio finale è chiaro: il Genoa non vuole accontentarsi, ma crescere passo dopo passo, senza perdere di vista la realtà del campionato. E soprattutto, senza deludere un pubblico che ha continuato a riempire lo stadio anche nei momenti più difficili.