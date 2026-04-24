Alcaraz stop: niente Roma e Roland Garros

Carlos Alcaraz sarà costretto a fermarsi per infortunio e non prenderà parte né agli Internazionali d’Italia né al Roland Garros. Il tennista spagnolo, attuale numero 2 del mondo, ha annunciato lo stop attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social, dopo i controlli medici effettuati in seguito al problema al polso destro accusato durante l’ATP di Barcellona.

Il ritiro dal torneo catalano era arrivato dopo la vittoria contro il finlandese Virtanen, ma le condizioni del polso hanno reso impossibile proseguire la stagione sulla terra battuta. Una decisione che si aggiunge alla rinuncia già annunciata al Masters 1000 di Madrid.

“Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista”, ha scritto Alcaraz su X e Instagram. Parole che riflettono la volontà di non correre rischi, nonostante l’importanza degli appuntamenti saltati.

Per il giovane spagnolo si tratta di un momento complicato, come lui stesso ha ammesso: “È un momento difficile, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”. L’obiettivo ora è recuperare completamente per evitare ricadute e tornare competitivo nella seconda parte della stagione.

L’assenza di Alcaraz cambia inevitabilmente gli equilibri dei tornei su terra battuta, privando il circuito di uno dei suoi protagonisti più attesi. Resta ora da capire quando il campione spagnolo potrà tornare in campo e in quali condizioni.