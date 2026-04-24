Fabregas rilancia il Como: “Prestazione da grande squadra, ora servono punti”

La delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia non cancella le certezze. Cesc Fabregas riparte dalla prestazione offerta contro l’Inter per caricare il suo Como in vista del ritorno in campionato. Nonostante la sconfitta, il tecnico spagnolo guarda il bicchiere mezzo pieno: “È stata la notte in cui ho dormito meglio tra tutte le sconfitte. Tutti hanno visto come abbiamo giocato e le occasioni che abbiamo creato”.

Un segnale forte, soprattutto se confrontato con altre partite che avevano lasciato più amaro in bocca, come quella contro il Sassuolo. Contro l’Inter, invece, il Como ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, mettendo in difficoltà una delle squadre più forti del panorama italiano.

Ora però l’attenzione si sposta sul campionato, dove la sfida contro il Genoa rappresenta uno snodo fondamentale. Fabregas non nasconde il rispetto per la squadra di De Rossi: “È una formazione completa, con grande qualità davanti. Hanno soluzioni offensive che quasi tutte le squadre vorrebbero e stanno facendo un lavoro eccellente”.

Il tecnico si aspetta una gara intensa, in un ambiente caldo e coinvolgente: “Giocheremo in uno stadio che trasmette energia, partite così sono stimolanti per tutti”. Ma sa anche che servirà concretezza: il Como deve trasformare le buone prestazioni in risultati per continuare a inseguire i propri obiettivi.

Nonostante la semifinale sfumata, il gruppo ha reagito nel modo giusto. “Ho visto una squadra viva, con voglia di crescere e migliorarsi. Questo è fondamentale per il nostro percorso”.

Il margine di errore, però, si riduce. Con poche giornate ancora da giocare, ogni partita pesa. Fabregas lo sa bene: il sogno europeo passa da qui, da una serie di “finali” in cui il Como dovrà dimostrare di aver fatto il salto definitivo.