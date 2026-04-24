Sinner supera Bonzi in rimonta: buona la prima a Madrid

Inizio positivo per Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Nella giornata di venerdì 24 aprile, l’azzurro ha conquistato l’accesso al turno successivo battendo il francese Benjamin Bonzi al termine di un match combattuto, chiuso con il punteggio di 6-7(6-8), 6-1, 6-4, in 2 ore e 20 minuti.

La partita si è rivelata più insidiosa del previsto per Sinner, apparso inizialmente poco fluido nel suo gioco. Nel primo set hanno pesato diversi errori, in particolare con il rovescio, e le numerose occasioni non sfruttate: ben cinque palle break sprecate. Bonzi ne ha approfittato, riuscendo a trascinare il set al tie-break e a conquistarlo con il punteggio di 8-6.

Dopo un avvio in salita, la reazione del numero uno italiano non si è fatta attendere. Nel secondo set Sinner ha alzato il livello, mostrando maggiore solidità e aggressività. Complice anche un calo fisico del francese, alle prese con fastidi alla schiena, l’azzurro ha dominato il parziale chiudendo con un netto 6-1.

Più equilibrato il terzo e decisivo set, in cui Sinner è riuscito a fare la differenza nel momento chiave. Il break ottenuto nel quinto game ha indirizzato il match, permettendogli di gestire il vantaggio fino al definitivo 6-4.

Una vittoria costruita con carattere, che conferma la capacità di Sinner di reagire alle difficoltà e iniziare con il piede giusto il suo percorso nel torneo madrileno.