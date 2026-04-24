Sampdoria, Manfredi si dimette: De Gennaro nuovo presidente. Continuità societaria nel momento più delicato

La Sampdoria cambia guida al vertice in una fase cruciale della stagione. Matteo Manfredi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente, come comunicato ufficialmente dal club blucerchiato. Al suo posto subentra Francesco De Gennaro, già membro del Consiglio di Amministrazione, figura interna che garantisce continuità nella gestione.

Manfredi lascia dopo circa due anni, iniziati nel marzo 2024, segnati da un lavoro orientato soprattutto alla stabilizzazione societaria insieme al principale azionista Joseph Tey. Un percorso che la stessa Sampdoria ha voluto sottolineare nel comunicato, ringraziando l’ormai ex presidente per i “passi fondamentali” compiuti in un momento complesso per la storia del club.

La scelta di De Gennaro non è casuale. Il nuovo presidente è stato coinvolto nelle principali decisioni strategiche degli ultimi anni e rappresenta, nelle intenzioni della proprietà, una figura in grado di assicurare continuità operativa e visione a lungo termine. Al suo fianco, nel rafforzamento della governance, entra nel CdA anche Alberto Bosco, attuale direttore operativo.

Il messaggio che arriva dalla proprietà è chiaro: nessuna rivoluzione, ma un percorso da proseguire con coerenza sotto la guida di Tey, con l’obiettivo di consolidare la posizione finanziaria e rilanciare quella sportiva.

Tuttavia, il cambio al vertice arriva in un momento estremamente delicato anche sul campo. La Sampdoria occupa il 14° posto in Serie B con 40 punti, una posizione che non mette al riparo dai playout e dal rischio concreto di retrocessione in Serie C. Le prossime settimane saranno decisive non solo per il destino sportivo della squadra, ma anche per testare la solidità del progetto societario.

Tra continuità dirigenziale e urgenza di risultati, la Sampdoria si gioca molto più di una semplice stagione: in palio c’è la stabilità futura di uno dei club storici del calcio italiano.