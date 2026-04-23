Serie BKT – designazioni 36a giornata

MONZA – MODENA Venerdì 24/04 h 19:00
DIONISI
BERCIGLI – BIANCHINI
IV: BURLANDO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MONALDI
AVELLINO – BARI Venerdì 24/04 h 21:00
MANGANIELLO
RICCI – EMMANUELE
IV: COLLU
VAR: FOURNEAU
AVAR: RUTELLA
CATANZARO – SPEZIA h 12:30
PICCININI
REGATTIERI – EL FILALI
IV: VINGO
VAR: GHERSINI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – CARRARESE h 15:00
RAPUANO (foto)
CECCON – MONACO
IV: COLELLI
VAR: SANTORO
AVAR: PAIRETTO
PESCARA – JUVE STABIA h 15:00
PERENZONI
BELSANTI – CATALLO
IV: ZANOTTI
VAR: PRONTERA
AVAR: FOURNEAU
REGGIANA – PALERMO h. 15:00
FELICIANI
CIPRESSA – MINIUTTI
IV: DI MARCO
VAR: NASCA
AVAR: SERRA
SUDTIROL – MANTOVA h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
GIUGGIOLI – ZEZZA
IV: MAZZER
VAR: GUALTIERI
AVAR: GUIDA
VIRTUS ENTELLA – PADOVA h. 15:00
MASSIMI
MOKHTAR – VOTTA
IV: GALIPO’
VAR: BARONI
AVAR: PRENNA
VENEZIA – EMPOLI h. 17:15
PERRI
SCATRAGLI – PISTARELLI
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI VUOLO
CESENA – SAMPDORIA h. 19:30
TREMOLADA
PRETI – COLAIANNI
IV: EREMITAGGIO
VAR: VOLPI
AVAR: MAZZOLENI