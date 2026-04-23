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Serie BKT – designazioni 36a giornata
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Serie BKT – designazioni 36a giornata

Aprile 23, 2026
scritto daRedazione

MONZA – MODENA Venerdì 24/04 h 19:00

DIONISI

BERCIGLI – BIANCHINI

IV:      BURLANDO

VAR:  PEZZUTO

AVAR:   MONALDI

AVELLINO – BARI Venerdì 24/04 h 21:00

MANGANIELLO

RICCI – EMMANUELE

IV:      COLLU

VAR:   FOURNEAU

AVAR:    RUTELLA

CATANZARO – SPEZIA h 12:30

PICCININI

REGATTIERI – EL FILALI

IV:       VINGO

VAR:  GHERSINI

AVAR:    PEZZUTO

FROSINONE – CARRARESE h 15:00

RAPUANO (foto)

CECCON – MONACO

IV:     COLELLI  

VAR:   SANTORO

AVAR:    PAIRETTO

PESCARA – JUVE STABIA h 15:00

PERENZONI

BELSANTI – CATALLO

IV:      ZANOTTI

VAR:   PRONTERA

AVAR:    FOURNEAU

REGGIANA – PALERMO h. 15:00

FELICIANI

CIPRESSA – MINIUTTI

IV:     DI MARCO

VAR: NASCA

AVAR: SERRA

SUDTIROL – MANTOVA h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

GIUGGIOLI – ZEZZA

IV:     MAZZER

VAR:    GUALTIERI

AVAR:     GUIDA

VIRTUS ENTELLA – PADOVA h. 15:00

MASSIMI

MOKHTAR – VOTTA

IV:     GALIPO’

VAR:     BARONI

AVAR:      PRENNA

VENEZIA – EMPOLI h. 17:15

PERRI

SCATRAGLI – PISTARELLI

IV:       MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:  DI VUOLO

CESENA – SAMPDORIA h. 19:30

TREMOLADA

PRETI – COLAIANNI

IV:       EREMITAGGIO

VAR:     VOLPI

AVAR:   MAZZOLENI

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