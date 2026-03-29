Moto3 , Gran Premio Austin , vince l’italiano Pini

Moto3 GP Stati Uniti Gara – Guido Pini vince il Gp delle Americhe . Il pilota italiano del team Leopard, sempre nella lotta con i primi, è riuscito a dare la zampata decisiva all’ultima curva, approfittando della bagarre tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone e conquistando così il primo successo in carriera.

A completare il podio, la KTM di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro.

La classifica iridata vede ora Quiles al comando con 65 punti, seguono Carpe a 42, Perrone a 38 e Pini a 36

Moto3 Gara Austin – GP Americhe – I tempi