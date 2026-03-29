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MotoGP, GP delle Americhe: trionfo di Bezzecchi ad Austin
Moto3 , Gran Premio Austin , vince l’italiano Pini
Moto2 , Gran Premio Stati Uniti , Senna Agius su tutti, Vietti secondo

Moto3 , Gran Premio Austin , vince l’italiano Pini

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

Moto3 GP Stati Uniti GaraGuido Pini vince il Gp delle Americhe . Il pilota italiano del team Leopard, sempre nella lotta con i primi, è riuscito a dare la zampata decisiva all’ultima curva, approfittando della bagarre tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone e conquistando così il primo successo in carriera.

A completare il podio, la KTM di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro.

La classifica iridata vede ora Quiles al comando con 65 punti, seguono Carpe a 42, Perrone a 38 e Pini a 36

Moto3 Gara Austin – GP Americhe – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
194Guido PiniLeopard Racing31:20.489
228Maximo QuilesCfmoto Valresa Aspar Team+0.056
383Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo+0.254
473Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+0.445
531Adrian FernandezLeopard Racing+9.192
611Adrian CrucesCip Green Power+14.914
727Rico SalmelaRed Bull Ktm Tech3+15.075
851Brian UriarteRed Bull Ktm Ajo+15.105
918Matteo BertelleLevel Up – Mta+15.240
1019Scott OgdenCip Green Power+15.570
118Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+16.204
1297Marco MorelliCfmoto Valresa Aspar Team+17.274
1313Hakim DanishAeon Credit – Mt Helmets – Msi+18.513
1488Marcos UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+20.559
1554Jesus RiosRivacold Snipers Team+27.200
1621Ruche MoodleyCode Motorsports+28.093
1710Nicola CarraroRivacold Snipers Team+28.099
186Ryusei YamanakaAeon Credit – Mt Helmets – Msi+28.332
1914Cormac BuchananCode Motorsports+37.244
205Leo RammerstorferSic58 Squadra Corse+61.694
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