Moto2 | Gp Brasile: Holgado su tutti

Moto2 GP Brasile Gara – I Dopo la pole Daniel Holgado ha vinto il Gran Premio del Brasile classe Moto2, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 .

Il pilota del Team CFMOTO Inde Aspar Team ha dapprima tentato la fuga e quando a tre giri dalla fine Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) ha preso per qualche curva il comando della gara, ha subito risposto allungando prepotentemente e centrando la terza vittoria in Moto2.

Sul terzo gradino del podio è salito Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che proprio negli ultimi giri ha avuti la meglio su uno straordinario Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team).

moto2 Gara Goiania – GP Brasile – I tempi