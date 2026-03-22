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Moto2 | Gp Brasile: Holgado su tutti

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione

Moto2 GP Brasile Gara – I Dopo la pole Daniel Holgado ha vinto il Gran Premio del Brasile classe Moto2, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 .

Il pilota del Team CFMOTO Inde Aspar Team ha dapprima tentato la fuga e quando a tre giri dalla fine Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) ha preso per qualche curva il comando della gara, ha subito risposto allungando prepotentemente e centrando la terza vittoria in Moto2.

Sul terzo gradino del podio è salito Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che proprio negli ultimi giri ha avuti la meglio su uno straordinario Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team).

moto2 Gara Goiania – GP Brasile – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
196Daniel HolgadoCfmoto Inde Aspar Team35:46.382
217Daniel MunozItaltrans Racing Team+1.226
318Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+3.916
411Alex EscrigKlint Racing Team+4.497
580David AlonsoCfmoto Inde Aspar Team+8.652
628Izan GuevaraBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+8.778
714Tony ArbolinoReds Fantic Racing+9.683
895Collin VeijerRed Bull Ktm Ajo+11.198
913Celestino ViettiHdr Speedrs Team+11.890
104Ivan OrtolaQjmotor – Pont Grup – Msi+12.718
1121Alonso LopezItaljet Gresini Moto2+16.218
1299Adrian HuertasItaltrans Racing Team+18.439
1364Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia+18.932
147Barry BaltusReds Fantic Racing+19.696
1512Filip SalacOnlyfans American Racing Team+19.697
163Sergio GarciaItaljet Gresini Moto2+20.722
1754Alberto FerrandezBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+24.717
1816Joe RobertsOnlyfans American Racing Team+24.880
1981Senna AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+27.250
2053Deniz OncuElf Marc Vds Racing Team+28.303
2198J. Antonio RuedaRed Bull Ktm Ajo+31.633
2244Aron CanetElf Marc Vds Racing Team+33.355
238Dennis FoggiaHdr Speedrs Team+38.931
2484Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia Rw Racing Team+40.307

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