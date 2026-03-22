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Moto3 | GP Brasile Gara: vince Quiles in volata

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione

Moto3 GP Brasile Gara Maximo Quiles ha conquistato la vittoria del Gran Premio del Brasile. La gara, è stata sospesa con bandiera rossa per track conditions al quindicesimo giro, dopo la caduta di Scott Odgen. Dopo una breve pausa, i piloti sono tornati in pista per i cinque giri finali ha visto il gruppo di testa protagonista di bellissime bagarre. Alla fine, a spuntarla è stato il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar che ha preceduto il compagno di squadra, Marco Morelli. Primo podio per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia), terzo al traguardo.

Gli altri italiani: Guido Pini qunto , gli altri :17esimo Nicola Carraro, caduta per Matteo Bertelle.

Moto3 Gara Goiania – GP Brasile – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
128Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team7:19.821
297Marco MorelliCfmoto Gaviota Aspar Team+0.143
39Veda PratamaHonda Team Asia+1.650
483Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo+1.741
594Guido PiniLeopard Racing+1.786
627Rico SalmelaRed Bull Ktm Tech3+1.842
773Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+1.949
831Adrian FernandezLeopard Racing+2.522
967Casey O’gormanSic58 Squadra Corse+2.894
1013Hakim DanishAeon Credit – Mt Helmets – Msi+3.083
1151Brian UriarteRed Bull Ktm Ajo+3.158
1266Joel KelsoGryd – Mlav Racing+3.791
1311Adrian CrucesCip Green Power+4.001
146Ryusei YamanakaAeon Credit – Mt Helmets – Msi+4.374
158Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+4.750
1632Zen MitaniHonda Team Asia+6.438
1710Nicola CarraroRivacold Snipers Team+6.595
1814Cormac BuchananCode Motorsports+12.823
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