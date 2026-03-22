Moto3 | GP Brasile Gara: vince Quiles in volata

Moto3 GP Brasile Gara Maximo Quiles ha conquistato la vittoria del Gran Premio del Brasile. La gara, è stata sospesa con bandiera rossa per track conditions al quindicesimo giro, dopo la caduta di Scott Odgen. Dopo una breve pausa, i piloti sono tornati in pista per i cinque giri finali ha visto il gruppo di testa protagonista di bellissime bagarre. Alla fine, a spuntarla è stato il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar che ha preceduto il compagno di squadra, Marco Morelli. Primo podio per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia), terzo al traguardo.

Gli altri italiani: Guido Pini qunto , gli altri :17esimo Nicola Carraro, caduta per Matteo Bertelle.

Moto3 Gara Goiania – GP Brasile – I tempi