Bologna – Lazio 0‑2: i biancocelesti vincono grazie a Taylor, Sarri soddisfatto della concretezza

Bologna, 22 marzo 2026 – La Lazio espugna il Renato Dall’Ara battendo il Bologna per 2‑0 nella 30ª giornata di Serie A. I biancocelesti hanno mostrato grande concretezza e capacità di capitalizzare le occasioni nei momenti chiave, portando a casa tre punti preziosi in chiave europea.

La partita si è decisa nella ripresa: il Bologna aveva tenuto bene il campo nel primo tempo e avuto una grande occasione su rigore, fallita da Riccardo Orsolini, ma la Lazio è rimasta concentrata e ha colpito grazie a una doppietta di Kenneth Taylor, bravo a sfruttare gli episodi decisivi.

Nel post‑partita, Maurizio Sarri ha affidato il commento a Marco Ianni, suo vice, sottolineando la soddisfazione per l’approccio mentale della squadra:

«Siamo stati bravi nell’approccio, di personalità, in un ambiente carico dopo la vittoria di giovedì. Il rigore parato da Motta ci ha dato quel qualcosa in più e siamo stati più bravi a sfruttare gli episodi nei minuti decisivi».

Le parole dello staff riflettono lo spirito del tecnico toscano: attenzione al dettaglio, gestione della gara e capacità di capitalizzare i momenti favorevoli. Sarri ha sempre sottolineato l’importanza di atteggiamenti concreti e positività mentale, anche nei match più difficili.