Serie A, 30ª giornata – Como travolge il Pisa: 5-0 al Sinigaglia

Il Como vola al Senigaglia e si impone con autorità sul Pisa vincendo 5-0 nella sfida valida per la 30ª giornata di Serie A disputata il 22 marzo 2026 allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Obiettivi diversi tra Como e Pisa ,. lariani per un posto in Chamnpions league , toscani per uyna salvezza ormai diuventata una chimera. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il Pisa ha provato a contenere le iniziative dei padroni di casa, il Como è andtato in vanmtaggio con Diao , poi il raddoppio di Douvikas , hanno segnao il match. Nella rirpesa sol oComo in campo colpendo con cineismo altre tre volte:

Grazie a questo successo, il Como consolida la propria posizione in classifica in proiezione Champions League e manda Per il Pisa, invece, arriva una sconfitta pesante che impone una riflessione in vista delle prossime garema, con la testa già in Serie B