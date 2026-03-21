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Serie A , finale: Milan – Torino 3-2 Leggi ora
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Il Milan batte il Torino 3-2 e si riorpende il secondo posto in classifica
Milan – Torino , Allegri:”prima della partita ho detto ai ragazzi , nonrovinatemi la sosta”
Milan-Torino , D'Aversa:" i miei ragazzi mi hanno reso orgoglioso"

Milan – Torino , Allegri:”prima della partita ho detto ai ragazzi , nonrovinatemi la sosta”

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Il Milan ha battuto 3-2 il Torino , 30a giornata Serie A. Al termine del match Massimiliano Allegri ai microfoni Dazn:

“Il tridente? Noi abbiamo i noistri equilibri. Abbiamo incontrato un Trto che aveva un blocco centrale molto forte”.

Nel’esultanza dopo la fiune del match?

L’importnaza adella partita si sapeva , siamo in fondo alla stagione , finisce la partita , bisognana sistemare la classifica , ai perso con il ParmA Aai perso con la Lazio…..

Lo scontro a Pasquetta con Conte CHE PARTITA SARà?

“Con questa classific asarà una bella pagina di calcio”

La priova di Fulkrug?

” Non è stato facile per lui , chi gioca poco non ha continuità -, ma ha fattto molto bvene nel suo ruolo”

Sul gol di Pavlovic?

Pavlovic si è rifatto , mi è piaciuto molto ha carattere ha difeso e attaccato moilto bene”

“Questa settimana non chiedo nulla anessuno , ho detto solo ai giocatori prioma della partita , non rovinatemi la siosta”

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione
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