Milan – Torino , Allegri:”prima della partita ho detto ai ragazzi , nonrovinatemi la sosta”

Il Milan ha battuto 3-2 il Torino , 30a giornata Serie A. Al termine del match Massimiliano Allegri ai microfoni Dazn:

“Il tridente? Noi abbiamo i noistri equilibri. Abbiamo incontrato un Trto che aveva un blocco centrale molto forte”.

Nel’esultanza dopo la fiune del match?

L’importnaza adella partita si sapeva , siamo in fondo alla stagione , finisce la partita , bisognana sistemare la classifica , ai perso con il ParmA Aai perso con la Lazio…..

Lo scontro a Pasquetta con Conte CHE PARTITA SARà?

“Con questa classific asarà una bella pagina di calcio”

La priova di Fulkrug?

” Non è stato facile per lui , chi gioca poco non ha continuità -, ma ha fattto molto bvene nel suo ruolo”

Sul gol di Pavlovic?

Pavlovic si è rifatto , mi è piaciuto molto ha carattere ha difeso e attaccato moilto bene”

“Questa settimana non chiedo nulla anessuno , ho detto solo ai giocatori prioma della partita , non rovinatemi la siosta”