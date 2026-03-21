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Cremonese espugna il Tardini: Parma battuto 2‑0 e brivido salvezza
Serie A , finale: Parma - Cremonese 0-2

Cremonese espugna il Tardini: Parma battuto 2‑0 e brivido salvezza

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Parma, 21 marzo 2026 – Una Cremonese decisa e concreta conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro il Parma, imponendosi 2‑0 allo Stadio Ennio Tardini nella 30ª giornata di Serie A 2025/26.

La prestazione della Cremonese è di grande maturità: compatta in difesa, veloce nelle ripartenze e concreta sotto porta. Per il Parma, invece, la delusione è grande: nonostante il fattore campo, la squadra non riesce a capitalizzare le occasioni e subisce un contraccolpo psicologico pesante.

La squadra lombarda, guidata da Marco Giampaolo, entra in campo con una strategia chiara: contenere le iniziative del Parma e colpire in ripartenza. Il primo tempo scorre equilibrato, con poche emozioni sotto porta e entrambe le squadre attente a non scoprirsi.

Gol e svolta della partita

Il vantaggio arriva al 54′, quando Youssef Maleh sfrutta in rinvio della difdesa ducale e calci di collo pieno da oltre 25 metri centrando l’angolino alla sinsura di Suzuki. La rete galvanizza gli ospiti, che prendono il controllo del ritmo e iniziano a mettere sotto pressione la difesa avversaria.

Al 68′, la Cremonese cala il raddoppio con Jari Vandeputte, finalizzando una bella combinazione sulla fascia destra e sigillando di fatto il risultato. Il Parma prova a reagire, ma la manovra offensiva è lenta e prevedibile, e gli attaccanti non trovano lo spunto giusto per riaprire il match.

Con questa vittoria, la Cremonese rilancia le proprie ambizioni di salvezza, e sale a quota 27 punti in classifica dimostrando di poter competere fino alla fine. Il Parma, invece, dovrà ritrovare convinzione e precisione nelle prossime gare per mantenere una posizione tranquilla in classifica.

IL TABELLINO

PARMA-CREMONESE 0-2

PARMA (3-4-3): Suzuki; Circati (60′ Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti; Britschgi, Sorensen (60′ Oristanio), Keita (73′ Estevez), Valeri; Strefezza, Pellegrino, Ondrejka (73′ Elphege). All. Cuesta.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti (89′ Bianchetti), Luperto, Pezzella; Zerbin (46′ Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (73′ Thorsby); Bonazzoli (67′ Payero), Sanabria (67′ Vardy). All. Giampaolo.

Marcatori: 54′ Maleh, 68′ Vandeputte

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Barbieri, Ondrejka, Payero, Troilo, Pezzella, Valenti

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