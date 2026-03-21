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Cremonese espugna il Tardini: Parma battuto 2‑0 e brivido salvezza
Serie A , finale: Parma – Cremonese 0-2
Chivu rompe il silenzio: “Concentriamoci sul campo, non sugli alibi”

Serie A , finale: Parma – Cremonese 0-2

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione
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