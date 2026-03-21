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Chivu rompe il silenzio: “Concentriamoci sul campo, non sugli alibi”
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Chivu rompe il silenzio: “Concentriamoci sul campo, non sugli alibi”

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Milano, 21 marzo 2026 – Dopo settimane di silenzio stampa, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha scelto di parlare oggi alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, sottolineando l’importanza di concentrazione e mentalità della squadra.

“Abbiamo deciso di parlare oggi perché i giornalisti hanno insistito, ma il nostro focus resta sul campo”, ha spiegato Chivu. Il tecnico ha precisato che la squadra non può controllare gli errori arbitrali e che il tempo speso a lamentarsi non porta risultati: “Non cerchiamo alibi, vogliamo solo dare il massimo in campo”.

Gestione della pressione

Chivu ha affrontato anche il tema della pressione, inevitabile in una lotta scudetto così serrata: “Il calcio è pressione, ma sappiamo cosa fare. Non ci facciamo distrarre dagli episodi, restiamo concentrati sui nostri obiettivi”.

Situazione della rosa

Tra le note tecniche, Chivu ha confermato che Alessandro Bastoni non sarà disponibile per la gara contro la Fiorentina a causa di un infortunio. Lo staff medico della Nazionale italiana valuterà il suo recupero per le prossime sfide. Il tecnico ha ribadito comunque fiducia nel gruppo e nella capacità della squadra di affrontare le difficoltà della stagione.

Prospettive per il campionato

Sulla stagione, Chivu ha ribadito che ogni partita è importante e che il club deve concentrarsi sul proprio percorso: “Il campionato è lungo, ricco di insidie, e ogni squadra in lotta deve dare il massimo fino alla fine”.

Con queste dichiarazioni, l’Inter chiude un capitolo di silenzio e si prepara a una sfida chiave contro la Fiorentina, determinata a consolidare la propria posizione in classifica e a mantenere vivo il sogno scudetto.

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione
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