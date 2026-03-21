Gnoa, passo falso contro l’Udinese: De Rossi richiama tutti alla realtà

Brusca frenata per il Genoa, che cade in casa contro l’Udinese con un netto 0-2 e rimanda ancora l’appuntamento con una salvezza tranquilla. Una sconfitta che pesa, non solo per il risultato, ma per il momento della stagione in cui arriva: quello in cui ogni punto può fare la differenza.

Al termine della gara, l’allenatore Daniele De Rossi non ha cercato alibi. Il tecnico rossoblù ha analizzato la partita con lucidità, sottolineando come la squadra abbia pagato errori evitabili e una certa mancanza di continuità. “Non siamo salvi”, è stato il messaggio chiaro, quasi a voler tenere alta la tensione in un gruppo che nelle ultime settimane aveva mostrato segnali incoraggianti.

Il Genoa, infatti, arrivava alla sfida con una striscia di risultati utili che aveva fatto respirare l’ambiente. Ma contro l’Udinese si è vista una squadra meno brillante, incapace di reagire dopo essere andata sotto e poco concreta nelle poche occasioni create. Gli ospiti, al contrario, hanno giocato una gara ordinata, sfruttando al meglio le opportunità e dimostrando maggiore cinismo.

La sosta arriva ora in un momento delicato. Da un lato può aiutare a ricaricare energie fisiche e mentali, dall’altro interrompe un percorso che, nonostante lo stop, resta ancora aperto. De Rossi lo sa bene e ha già indicato la strada: lavorare, restare concentrati e non abbassare la guardia.

Il campionato, nella sua fase finale, non concede distrazioni. E per il Genoa la corsa salvezza è tutt’altro che chiusa.