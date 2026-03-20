Serie A: Cagliari – Napoli 0-1, decide McTominay agli albori

Alla Unipol Domus Cagliari – Napoli antiicipo 30a giornata Serie A.

Azzurri con il doppio palleggiatore in campo Lobptka-Gilmour, Conte lascia in panchima Anguissa e propone la diufesa atre composta da Buongiorno Beukema e Oliveira davanti a Milinkopvic -Savic. Lungo le fasce Gutietrreza e Politano , poi De Bruney e McTominay davanti all’unica punta Hojlund.

Pisacane , con Caprile tra i pali , difesa con Ze Pedro , centrali Mina e Dossena, Roddriuguez.

Pronti via , il Napoli dopo appena 3′ passa in vantaggio con McTominay da calcio d’angolo mischia in area , tocco di Buongiorno sul palo , lo scozzese mette la palla alle spalle di Caprile per Scott McTominay settima narcatura stagionale.

Ci prova Politano su calcio di punizione dal limite il tiro a giro respinto da Caprile

Il Napoli si raffredda ,a che se dimostra piùpossesso della palla , e gli errori si moltiplicano nella misura dei passaggi . Il Cagliari mai pericoloso , gli azzurri gestiscono con semi-traquillità. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio, ma c’è qalcosa da registrare da parte di Conte.

Nella rirpesa, nessun cambio nelle due squadre. Il Napoli continua con il possesso palla ,ma gli errori in appoggi facile continuano Il gioco dei campioni d’Italia inizia sempre dalle retrovie , il Cagliari con il baricenntro alto e uomo su umo lascia pochi spazi agli azzurri.

Fiammata del Mapoli cdopo una bella triangolazione De Bruney -Politano l’esterrno azzurro da distanza ravvicinatra calcia d abreve distanza , Caporile salva.

Succese poco o, nulla bella seconda parte del match , Espoisto cacia alto dopo un tiro d’angolo. Il Cagliari tenta il forcing finale il Napoli si difende basso , ma il risultato non cambia , e il Napoli porta acasa una vittoria senza brillare che consete agli azzurri di saleire a quota 62 punti in classifica e di scavalcare il Milna a 60 punti al secondo posto in classifica. Per il Cagliari continua l’astinzenza di vittorie negli ultimi sette match .

TABELLINO CAGLIARI-NAPOLI 0-1

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6; Zé Pedro 5.5 (73′ Mendy 6), Mina 6, Dossena 5.5; Palestra 6, Adopo 5 (73′ Deiola 6), Gaetano 6, Sulemana 6, Rodriguez 5 (84′ Raterink sv); Folorunsho 5.5 (65′ Kilicsoy 6); Esposito 6 (84′ Trepy sv). All. Pisacane

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6.5, Buongiorno 6, Olivera 5.5 (84′ Juan Jesus sv); Politano 7 (77′ Spinazzola sv), Gilmour 5 (77′ Anguissa sv), Lobotka5,5 (55′ Alisson Santos 6), Gutierrez 6; De Bruyne 6.5, McTominay 6.5; Hojlund 5.5. All. Conte.

Marcatori: 3′ McTominay (N)

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Lobtoka (N), Zé Pedro (C), Olivera (N), Dossena (C)