Fàbregas: “Rispetto sì, paura no”. Il Como prepara la sfida al Pisa

Alla vigilia della delicata sfida contro il Pisa, Cesc Fàbregas si presenta in conferenza stampa con il solito mix di lucidità e determinazione. L’allenatore del Como non usa giri di parole: servirà una prestazione di alto livello per portare a casa punti importanti.

“Non abbiamo paura, ma tantissimo rispetto”, sottolinea Fàbregas, tracciando subito la linea emotiva della gara. Il Pisa, infatti, viene descritto come una squadra “viva, che non molla mai”, capace di mettere in difficoltà chiunque se affrontata con leggerezza.

Il tecnico spagnolo insiste molto sull’aspetto mentale. Parole chiave: concentrazione, tensione positiva e fame. “Serve la mentalità giusta”, ribadisce, lasciando intendere che la partita si giocherà tanto nella testa quanto nei piedi. E proprio sulla qualità dei suoi uomini si sofferma con fiducia: “Alla fine fanno la differenza i giocatori di qualità”.

Spazio anche alle individualità, con segnali positivi sulla crescita di diversi elementi della rosa. Fàbregas vede progressi concreti e crede nel potenziale del gruppo, ma senza mai abbassare la guardia.

Non manca poi un passaggio sul rapporto con l’ambiente e i media. Il tecnico chiede equilibrio e rispetto reciproco, evitando polemiche inutili e mantenendo il focus sul campo. Un approccio pragmatico, coerente con la sua visione di calcio e gestione del gruppo.

Infine, un momento più toccante: Fàbregas dedica un pensiero alla recente scomparsa di una figura importante per il club, ricordando quanto sia stato significativo il suo contributo umano e sportivo.

Il messaggio finale è chiaro: il Como arriva alla sfida con determinazione, consapevole delle difficoltà ma convinto dei propri mezzi. Rispetto per l’avversario, ma nessuna intenzione di fare passi indietro.