Sassuolo in emergenza: caso di pertosse nel gruppo squadra

Un’allerta sanitaria scuote la casa del Sassuolo Calcio. Nelle ultime ore, il club neroverde ha confermato un caso di pertosse tra i giocatori e altri cinque con sintomi compatibili. Lo staff medico ha subito isolato i soggetti interessati e attivato le misure di profilassi preventiva per tutti gli altri membri del gruppo squadra.

La società ha prontamente informato la Lega Serie A, sottolineando che la situazione è monitorata costantemente. Nonostante l’emergenza, la partita contro la Juventus prevista per sabato sera non è al momento a rischio di rinvio, anche se alcuni giocatori chiave potrebbero risultare indisponibili.

La pertosse, nota anche come tosse convulsa, è una malattia batterica altamente contagiosa che si trasmette attraverso le goccioline di saliva. I sintomi principali includono tosse persistente, starnuti, febbre e affaticamento, con possibili complicazioni nei soggetti più fragili. Lo staff medico del Sassuolo ha attivato tutte le procedure sanitarie previste per limitare il rischio di contagio all’interno del gruppo squadra.

Questo episodio rappresenta una sfida non solo sul piano sanitario, ma anche sul fronte sportivo: la squadra dovrà affrontare la Juventus con una rosa parzialmente decimata, testando la profondità della squadra e la capacità di adattamento del tecnico.

Il club ha rassicurato tifosi e media: “Stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione, tutelando la salute dei nostri giocatori e del personale. L’obiettivo è garantire sicurezza e competitività in campo”.