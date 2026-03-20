Serie A, Cagliari -Napoli le probabili formazioni

Venerdì 20 marzo 2026 va in scena uno degli anticipi più attesi della giornata: Cagliari vs Napoli, clacio d’inizio ore 18,30 match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte cercano continuità di risultati per restare attaccati alla zona alta della classifica, mentre il Cagliari vuole riscattare le recenti sconfitte e consolidare la sua posizione lontano dalla zona retrocessione.

Situazione di campionato

Il Napoli arriva a questa trasferta dopo un’importante vittoria in rimonta, cercando di mantenere forte la sua corsa per un piazzamento europeo di prestigio. Gli uomini di Conte sono imbattuti nelle ultime uscite contro il Cagliari e vogliono proseguire questa striscia positiva. Dall’altra parte, il Cagliari ha affrontato alcune difficoltà nelle ultime giornate, uscendo sconfitto nelle ultime due gare prima di questo impegno. La squadra sarda tenterà di sfruttare il fattore campo per tornare a fare punti davanti ai suoi tifosi.

Probabili formazioni

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

Napoli (3-4-2-1) Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Arbitro : Mariani

Cagliari-Napoli, dove vederla

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