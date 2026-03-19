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Serie designazioni 30a Giornata
Serie BKT , designazioni arbitri 32a Giornata

Serie designazioni 30a Giornata

Marzo 19, 2026
scritto daRedazione

CAGLIARI – NAPOLI    Venerdì 20/03 h 18:30

  MARIANI

  BINDONI – TEGONI

  IV:      PERRI

  VAR:  MARINI

  AVAR:   SERRA

  GENOA – UDINESE    Venerdì 20/03 h. 20:45

  COLLU

  PERETTI – BIFFI

  IV:      TURRINI

  VAR:   AURELIANO

  AVAR:    PEZZUTO

  PARMA – CREMONESE    Sabato 21/03 h. 15:00

  FABBRI

  CIPRESSA – YOSHIKAWA

  IV:       GALIPO’

  VAR:  PATERNA

  AVAR:    DI BELLO

  MILAN – TORINO    Sabato 21/03 h. 18:00

  FOURNEAU

  ROSSI M. – MORO

  IV:     DOVERI

  VAR:   NASCA

  AVAR:    MARESCA

  JUVENTUS – SASSUOLO    Sabato 21/03 h. 20:45

  MARCHETTI

  COSTANZO – BIANCHINI

  IV:      ALLEGRETTA

  VAR:   ABISSO

  AVAR:    CAMPLONE

  COMO – PISA    h. 12:30

  PAIRETTO

  MASTRODONATO – FONTEMURATO

  IV:     MUCERA

  VAR:   MERAVIGLIA

  AVAR: DI BELLO

  ATALANTA – H. VERONA    h. 15:00

  AYROLDI

  BERCIGLI – FONTANI

  IV:     CREZZINI

  VAR:    MAGGIONI

  AVAR:     LA PENNA

  BOLOGNA – LAZIO    h. 15:00

  FELICIANI

  BERTI – LAUDATO

  IV:     ZANOTTI

  VAR:     DI PAOLO

  AVAR:      GIUA

  ROMA – LECCE    h. 18:00

  SACCHI J.L.

  BACCINI – ZINGARELLI

  IV:       MASSIMI

  VAR:     GHERSINI

  AVAR:  ABISSO

  FIORENTINA – INTER    h. 20:45

  COLOMBO (foto)

  BAHRI – DEI GIUDICI

  IV:       TREMOLADA

  VAR:     MARESCA

  AVAR:   MASSA

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