Serie designazioni 30a Giornata

CAGLIARI – NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA – UDINESE Venerdì 20/03 h. 20:45
COLLU
PERETTI – BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA – CREMONESE Sabato 21/03 h. 15:00
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILAN – TORINO Sabato 21/03 h. 18:00
FOURNEAU
ROSSI M. – MORO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS – SASSUOLO Sabato 21/03 h. 20:45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO – PISA h. 12:30
PAIRETTO
MASTRODONATO – FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA h. 15:00
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – LAZIO h. 15:00
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA – LECCE h. 18:00
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA – INTER h. 20:45
COLOMBO (foto)
BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA