Noa Lang, infortunio scock

L’episodio si è verificato nel corso della gara ritorno ottavi di finale Champions League tra il Liverpool e il Galatasaray , , quando Lang, nel tentativo di inseguire il pallone, è finito violentemente contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo. L’impatto è stato tanto sfortunato quanto pericoloso: la mano destra del giocatore è rimasta incastrata, causando un profondo taglio al pollice.

Le immagini trasmesse in diretta hanno mostrato subito la gravità della situazione, con molto sangue e l’immediato intervento dello staff medico. Il calciatore è stato trasportato fuori dal campo in barella, tra la preoccupazione generale di compagni, avversari e tifosi.

Condizioni e intervento chirurgico

I primi aggiornamenti hanno confermato un infortunio serio: una lesione profonda al pollice, con il rischio di complicazioni importanti, inclusi danni a tendini e nervi. Inizialmente si è temuto addirittura il peggio, con voci su una possibile amputazione parziale, poi ridimensionate.

Lang è stato operato d’urgenza a Liverpool subito dopo la partita. L’intervento, secondo le prime informazioni, è riuscito e ha permesso di stabilizzare la situazione.

Al momento non è ancora chiaro quanto tempo servirà per rivedere Lang in campo. Il recupero dipenderà dall’evoluzione della ferita e dalla piena funzionalità del dito, fondamentale anche per l’equilibrio e il contatto fisico nel gioco.

L’assenza dell’esterno olandese rappresenta una perdita significativa per il Galatasaray, soprattutto in una fase cruciale della stagione europea. Lang era infatti uno degli uomini più dinamici e imprevedibili della squadra

Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni.

L’episodio riaccende anche il dibattito sulla sicurezza a bordo campo e sulla struttura dei cartelloni pubblicitari, spesso sottovalutata ma potenzialmente pericolosa. Nel frattempo, il mondo del calcio resta in attesa di rivedere Noa Lang in campo, augurandogli un recupero completo e il più rapido possibile.