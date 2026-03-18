Champions League : Bayern Monaco -Atalanta , missione ai limiti dell’impossibile

All’Allianz Arena è tutto pronto per una sfida che, almeno sulla carta, sembra già indirizzata. Il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta, in programma il 18 marzo 2026, arriva dopo il clamoroso 6-1 dell’andata in favore dei bavaresi. Un risultato pesante, che lascia ai bergamaschi una missione ai limiti dell’impossibile.

La squadra tedesca si presenta però all’appuntamento con diverse assenze pesanti. In difesa e tra i pali mancheranno elementi di grande esperienza, mentre a centrocampo l’assenza di Joshua Kimmich per squalifica complica i piani dell’allenatore. Anche Jamal Musiala non sarà della partita per infortunio, privando il Bayern di fantasia e qualità tra le linee. Nonostante ciò, la profondità della rosa consente comunque ai tedeschi di schierare un undici altamente competitivo.

Sul fronte offensivo, i riflettori saranno puntati su Serge Gnabry e Luis Díaz, chiamati a guidare un reparto avanzato veloce e tecnico, capace di colpire in contropiede. La sensazione è che il Bayern, forte del largo vantaggio, possa gestire i ritmi senza rinunciare alla propria identità offensiva.

Dall’altra parte, l’Atalanta si aggrappa all’orgoglio e alla voglia di riscatto. Il pesante passivo dell’andata non cancella il percorso europeo degli uomini di Raffaele Paladino che proveranno a onorare l’impegno con una prestazione di carattere. In attacco, il peso realizzativo sarà affidato a Gianluca Scamacca, supportato da un reparto dinamico che cercherà di mettere in difficoltà una difesa bavarese rimaneggiata.

A centrocampo, esperienza e intensità saranno garantite da Marten de Roon, mentre sugli esterni servirà corsa e qualità per tentare di riaprire una partita che appare ormai compromessa. Più che alla qualificazione, infatti, la Dea guarda alla possibilità di chiudere con dignità la propria avventura europea.

Il clima all’Allianz Arena si preannuncia comunque caldo, con i tifosi di casa pronti a sostenere la squadra verso i quarti di finale. Per il Bayern, l’obiettivo è evitare cali di concentrazione e gestire il vantaggio senza sorprese. Per l’Atalanta, invece, sarà una notte di orgoglio, nella speranza di trasformare una sfida impossibile in una prestazione memorabile.

Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Atalanta, in campo stasera alle 21:

Bayern Monaco (4-2-3-1) Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All: Palladino

Bayern Monaco-Atalanta, dove vederla

La partita di Champions tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in diretta e in esclusiva, anche in streaming, su Amazon Prime Video.