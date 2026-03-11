Atalanta , Pašalić: “Risultato pesante, ma non dobbiamo mollare”

Dopo la pesante sconfitta dell’Atalanta BC contro ilBayern Munich negli ottavi di finale della UEFA Champions League, anche Mario Pašalić , ha analizzato la partita nel post gara.

Il centrocampista croato, autore del gol della bandiera per i nerazzurri nel finale, ha commentato con grande sincerità la prestazione della squadra: “È un risultato molto pesante. Quando giochi contro una squadra come il Bayern devi essere perfetto, e stasera non lo siamo stati”.

Pašalić ha spiegato come la partita sia diventata subito complicata dopo i primi gol dei tedeschi. “Loro hanno tanta qualità e quando trovano spazio diventano devastanti. Abbiamo provato a reagire, ma non è stato facile rientrare in partita”.

Il centrocampista dell’Atalanta ha comunque sottolineato l’importanza di non perdere fiducia nonostante il passivo importante. “Dobbiamo restare uniti. In Champions League affronti squadre tra le migliori al mondo e queste partite servono anche per crescere”.

Pašalić ha poi parlato del suo gol nel recupero, che almeno ha reso meno amaro il finale di serata: “Segnare è sempre positivo, ma avrei preferito farlo in una situazione diversa. Dispiace per il risultato e per i nostri tifosi”.

Infine il croato ha invitato la squadra a reagire subito, guardando sia alla gara di ritorno sia ai prossimi impegni stagionali: “Dobbiamo rialzarci e continuare a lavorare. Il ritorno sarà difficilissimo, ma nel calcio bisogna sempre crederci”.

L’Atalanta ora dovrà preparare la trasferta in Germania con l’obiettivo di reagire dopo una delle serate più complicate della sua recente storia europea.