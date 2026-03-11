Carnesecchi dopo Atalanta-Bayern: “Serata dura, ma dobbiamo reagire subito”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 11, 2026
scritto daRedazione

Dopo la pesante sconfitta contro il FC Bayern Monaco in UEFA Champions League, il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ha analizzato con lucidità la gara e il momento della squadra nel post partita.

La formazione nerazzurra è stata travolta dai tedeschi in una serata molto complicata, in cui il Bayern ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti. Carnesecchi, nonostante i numerosi interventi, non è riuscito a evitare un passivo pesante.

“È stata una partita difficile per tutti noi – ha spiegato il portiere atalantino –. Affrontavamo una squadra di livello altissimo e quando concedi certi spazi loro ti puniscono subito. Dobbiamo analizzare bene quello che è successo”.

Il numero uno bergamasco ha sottolineato come l’Atalanta abbia provato a restare in partita nonostante il risultato si sia rapidamente complicato. “Non abbiamo mai smesso di provarci, ma il Bayern è stato molto efficace. In Champions ogni errore si paga caro e stasera lo abbiamo visto”.

Carnesecchi ha poi invitato l’ambiente a reagire subito, guardando già ai prossimi impegni della stagione. “Non possiamo abbatterci. Questa è una competizione difficilissima e affrontiamo squadre tra le migliori al mondo. Dobbiamo ripartire dal lavoro e dalla voglia di migliorare”.

Il portiere nerazzurro ha infine rivolto un pensiero anche ai tifosi presenti allo stadio, che hanno sostenuto la squadra nonostante il risultato: “Dispiace soprattutto per i nostri tifosi. Ci hanno spinto fino alla fine e avremmo voluto regalare loro un’altra serata”.

Ora l’Atalanta dovrà voltare pagina rapidamente e preparare al meglio il ritorno contro il Bayern, con la consapevolezza che servirà una vera impresa per riaprire il discorso qualificazione.

