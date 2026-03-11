Carnesecchi dopo Atalanta-Bayern: “Serata dura, ma dobbiamo reagire subito”

Dopo la pesante sconfitta contro il FC Bayern Monaco in UEFA Champions League, il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ha analizzato con lucidità la gara e il momento della squadra nel post partita.

La formazione nerazzurra è stata travolta dai tedeschi in una serata molto complicata, in cui il Bayern ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti. Carnesecchi, nonostante i numerosi interventi, non è riuscito a evitare un passivo pesante.

“È stata una partita difficile per tutti noi – ha spiegato il portiere atalantino –. Affrontavamo una squadra di livello altissimo e quando concedi certi spazi loro ti puniscono subito. Dobbiamo analizzare bene quello che è successo”.

Il numero uno bergamasco ha sottolineato come l’Atalanta abbia provato a restare in partita nonostante il risultato si sia rapidamente complicato. “Non abbiamo mai smesso di provarci, ma il Bayern è stato molto efficace. In Champions ogni errore si paga caro e stasera lo abbiamo visto”.

Carnesecchi ha poi invitato l’ambiente a reagire subito, guardando già ai prossimi impegni della stagione. “Non possiamo abbatterci. Questa è una competizione difficilissima e affrontiamo squadre tra le migliori al mondo. Dobbiamo ripartire dal lavoro e dalla voglia di migliorare”.

Il portiere nerazzurro ha infine rivolto un pensiero anche ai tifosi presenti allo stadio, che hanno sostenuto la squadra nonostante il risultato: “Dispiace soprattutto per i nostri tifosi. Ci hanno spinto fino alla fine e avremmo voluto regalare loro un’altra serata”.

Ora l’Atalanta dovrà voltare pagina rapidamente e preparare al meglio il ritorno contro il Bayern, con la consapevolezza che servirà una vera impresa per riaprire il discorso qualificazione.