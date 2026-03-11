Atalanta, Palladino:” abbiamo affrontato una squadra fortissima”

Serata da dimenticare per l’Atalanta BC, travolta dal 6-1 contro ii Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Alla New Balance Arena A i tedeschi impongono 6-.1

«Abbiamo affrontato una squadra di livello straordinario. Il Bayern è stato superiore sotto ogni aspetto: intensità, qualità e gestione del possesso. Dobbiamo analizzare gli errori e ripartire subito», così Raffaele Palladino al termine del match. Il tecnico ha poi ringraziato i tifosi:” voglio ringraziare i tifosi perché ci hanno incitato e sostenuto fino alla fine nonostante questa sconfitta che ci fa male ma ci farà crescere”. Sulla partita;” La rigiocherei nello stesso modo, perché il nostro atteggiamento e la nostra mentalità ci ha portato fino a qua e non deve cambiare, perché i nostri risultati dipendono da questo. Non dobbiamo snaturarci”.

Una sconfitta che può pesare sul cammino in Campionato:”Non credo , i ragazzi hannno sempre reagito bene dopo qualche sconfitta . Nella vita o si vince o si impara e noi impareremo da questa sconfitta”.

L’allenatore ha anche difeso le scelte tattiche adottate alla vigilia, sottolineando come contro una squadra di tale caratura sia difficile mantenere equilibrio per tutti i novanta minuti. Nonostante il risultato pesante, Palladino ha invitato la squadra a non perdere fiducia e a continuare il proprio percorso di crescita.

Il 6-1 incassato dalla Dea rende la qualificazione ai quarti di finale estremamente complicata che nella gara di ritorno in Germania proverà comunque a reagire con orgoglio. Per i nerazzurri sarà soprattutto l’occasione per dimostrare carattere e chiudere con dignità una sfida e una qualificaizion agli ottavi e proibitiva per la Dea .