Indian Wells 2026: Sinner batte Shapovalov in un match spettacolare
paralimpiadi, Chiara Mazzel è medaglia d’oro nel SuperG VI femminile

Marzo 9, 2026
scritto daRedazione

Nuove medaglie in palio. Nella terza giornata di finali il programma è dedicato allo sci alpino, con le prove di superG che assegnano sei titoli tra competizioni maschili e femminili. Primo oro azzurro nello snowboard: Perathoner nella leggenda

Sale il bottino del medagliere dell’Italia con un’altra medaglia conquistata da Chiara Mazzel. Quarto posto per l’altra azzurra in gara, Martina Vozza.

Questa la classifica del superG Vision Impaired – VI femminile:

1 Chiara Mazzel ITA 1:14.84

2 Veronika Aigner AUT 1:15.44 +0.60

3 Alexandra Rexova SVK 1:19.69 +4.85

4 Martina Vozza ITA 1:20.59 +5.75

5 Sara Choi KOR 1:21.17 +6.33

6 Menna Fitzpatrick GBR 1:25.52 +10.68

7 Eva Nikou GRE 1:25.99 +11.15

8 Meg Gustafson USA 1:26.01 +11.17

Indian Wells 2026: Sinner batte Shapovalov in un match spettacolare

Marzo 9, 2026

