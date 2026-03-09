Inndian Wells: Jasmine Paolini batte la Tomljanovic, e vola agli ottavi

La corsa di Jasmine Paolini continua nel prestigioso torneo di BNP Paribas Open di Indian Wells. La tennista azzurra ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dopo una battaglia di oltre due ore contro l’australiana Ajla Tomljanovic, piegata con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-1. È stata una partita intensa e ricca di capovolgimenti di fronte. Paolini ha iniziato con grande determinazione, riuscendo a conquistare il primo set 7-5 grazie a un finale più solido nei momenti decisivi. Nel secondo parziale, però, Tomljanovic ha reagito e ha approfittato di qualche difficoltà al servizio dell’azzurra, portando il match al terzo set. Nel parziale decisivo è uscita tutta la qualità della numero 7 del ranking mondiale: Paolini ha alzato il livello del suo tennis, dominando 6-1 in appena 31 minuti e chiudendo la sfida dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. Il successo conferma il buon feeling della giocatrice italiana con il torneo californiano, dove raggiunge gli ottavi per il terzo anno consecutivo. Un risultato che dà continuità alla sua presenza ai vertici del circuito WTA e che dimostra ancora una volta la sua capacità di gestire le partite più complicate. Agli ottavi di finale Paolini affronterà un’altra australiana, la sorprendente Talia Gibson, numero 112 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Le due non si sono mai affrontate prima: sulla carta l’azzurra parte favorita, ma la giovane australiana ha già eliminato alcune teste di serie e rappresenta una delle rivelazioni del torneo. Per Paolini si apre quindi un’occasione interessante per spingersi ancora più avanti in uno dei tornei più importanti della stagione, spesso definito il “quinto Slam” del tennis mondiale.