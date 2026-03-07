Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A Finale primno tempo; Atalanta-Udinese 0-1 , 40′ Kristensen Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Chivu presenta il derby: “Serve personalità, l’Inter deve restare competitiva”
Serie A , risultato finale :Cagliari – Como 1-2 , 15′ Baturina 56′ Esposito, 73′ Dachuna
Serie A: Como da Champions ,Cagliari battuto 2-1

Serie A , risultato finale :Cagliari – Como 1-2 , 15′ Baturina 56′ Esposito, 73′ Dachuna

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione
Marzo 7, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Chivu presenta il derby: “Serve personalità, l’Inter deve restare competitiva”

Marzo 7, 2026
Articolo successivo

Serie A: Como da Champions ,Cagliari battuto 2-1

Marzo 7, 2026

Recommended for You

Serie A , finale: Torino-Lazio 2-0 , Simeone , Zapata