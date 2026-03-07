Serie A: Como da Champions ,Cagliari battuto 2-1

Il Como batteil Cagliari 2-1 . all’ Unipol Domus , la squadra d Fabregas cebra la quinta vittorua esterna su sei match e si porta momentanemanete al quarto posto in classifica in zona Champions League , in attesa del risultato della Roma contro il Genoa a Marassi.

E’ il Como a festeggiarela vittoria all’Unipol Domus nella 28ª giornata di Serie A. I lariani battono 2-1 il Cagliari . A stappare il match è il Como al14′ con Baturina su indecisione di Dossena e rimpallo tra Dachuna e Douvikas.

Al 36’ Fabregas deve riunciare al metronomo Perrone , usvito per una botta alla coscia n recedenza . Il Cagliari sembvra non far male nel primo tempo,. Nella rirpesa la squadra srada sembra più volenteros e riesce a distendersi maggiormente , pareggiando i conti al 56’: Palestra lanciato lungo la fascia e serve in area Obert che appoggia a Senastiano Esposito , il tuffo di testa supera Butez.

Marinelli commette due errori : ammonisce poi per simulazione sia Palestra ed Esposito. Il Como ritorna in vamtaggio.A prendersi la scena al 77’ è invece Da Cunha: carica il sinistro dalla distanza e riporta avanti 2-1 i lariani con un gol capolavoro. Butez salva quindi il risultato all’85’, parando in corner il tiro di Adopo.

Il Como sale a 51 punti, agganciando il quarto posto della Roma. A 30 punti rimane invece il Cagliari, i sardi non vincono dal 31 gennaio 2026.

IL TABELLINO

CAGLIARI-COMO 1-2

Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Ze Pedro 6 (28’ st Zappa 6), Juan Rodriguez 6 (34’ st Idrissi sv, 43’ st Pavoletti sv), Dossena 5; Palestra 6,5, Adopo 5,5, Liteta 5, (34’ st Trepy sv), Sulemana 5,5, Obert 6,5; S. Esposito 6,5 (34’ st Kilicsoy sv), Folorunsho 5,5. A. disp.: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Sulev, Cogoni, Malfitano. All.: Pisacane

Como (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6, Ramon 5,5, Kempf 5,5, Moreno 6 (34’ st Valle sv); Da Cunha 8, Perrone 6 (36’ Vojvoda 6); Jesus Rodriguez 5,5, Nico Paz 6 (36’ st Diego Carlos sv), Baturina 7 (34’ st Sergi Roberto sv); Douvikas 5,5 (17’ st Morata 5,5). A. disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kuhn, Smolcic. All.: Fabregas

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 14’ pt Baturina (CO), 11’ st S. Esposito (CA), 32’ st Da Cunha (CO)

Ammoniti: Palestra (CA), S. Esposito (CA), Ramon (CO), Dossena (CA)