Derby di Milano, Allegri: “Serve una grande partita contro l’Inter”

Alla vigilia del derby tra AC Milan e Inter Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa da Milanello presentando una delle sfide più attese della stagione di Serie A.

Il tecnico ha sottolineato subito il valore speciale della stracittadina milanese. «Il derby è sempre una partita diversa dalle altre. È una gara bellissima da giocare e da vivere, ma alla fine vale comunque tre punti come tutte le altre», ha spiegato Allegri. Nonostante questo, il peso emotivo e mediatico della sfida rimane enorme, soprattutto considerando il livello delle due squadre.

Parlando degli avversari, Allegri non ha nascosto il rispetto per i nerazzurri. «L’Inter è probabilmente la squadra più forte del campionato. Hanno una rosa molto completa e sono abituati a giocare queste partite. Per fare risultato dovremo disputare una grande gara sotto tutti gli aspetti».

Il tecnico rossonero ha poi affrontato il tema degli obiettivi stagionali. Secondo Allegri, la priorità del Milan resta la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. «Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Poi nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso».

In conferenza stampa non sono mancati anche alcuni riferimenti ai singoli. Allegri ha parlato della crescita di Rafael Leão e Christian Pulisic, entrambi considerati giocatori chiave per la fase offensiva del Milan. Il tecnico ha spiegato che diversi ballottaggi verranno sciolti solo nelle ore immediatamente precedenti alla partita.

Proprio su Leão è arrivata anche una battuta che ha fatto sorridere i giornalisti presenti. Commentando alcune dichiarazioni dell’attaccante portoghese, Allegri ha scherzato: «Se è stato a casa tutte le sere questa settimana, ha sbagliato», aggiungendo poi con un sorriso che nel calcio spesso certe frasi vanno interpretate con leggerezza.

Il derby tra Milan e Inter promette quindi spettacolo e tensione, con due squadre pronte a contendersi tre punti pesanti per la classifica. Per Allegri la parola d’ordine resta una sola: concentrazione totale per affrontare una delle partite più importanti della stagione.