Chivu presenta il derby: “Serve personalità, l’Inter deve restare competitiva”

Alla vigilia del grande derby di Milano tra Inter e Milan, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa al centro sportivo di Appiano Gentile, analizzando il momento della squadra e le aspettative per la sfida di domenica sera.

Il tecnico ha subito sottolineato l’importanza della partita, una delle più sentite del calcio italiano. “È un derby e sappiamo tutti cosa rappresenta”, ha dichiarato Chivu. “Parliamo di due squadre della stessa città con grande storia e grandi ambizioni. Sono partite che vanno oltre la classifica, ma che allo stesso tempo possono avere un peso importante per il campionato”.

L’Inter arriva alla sfida in un momento positivo e con la possibilità di allungare ulteriormente in classifica. Nonostante questo, l’allenatore nerazzurro invita a mantenere concentrazione e equilibrio. “Dobbiamo mantenere il buono fatto fino ad ora e restare competitivi. La stagione è ancora lunga e non possiamo permetterci cali di tensione”.

Chivu ha poi parlato dell’approccio tattico alla gara, sottolineando come l’identità della squadra non debba cambiare nemmeno in una partita così particolare. “Non dobbiamo snaturarci. Abbiamo un modo di giocare che ci ha portato risultati e dobbiamo continuare su quella strada. In un derby bisogna saper interpretare bene i momenti della partita, ma senza perdere la nostra identità”.

Il tecnico ha infine elogiato la qualità dell’avversario, ricordando che” “il Milan resta una squadra pericolosa. Sulla formazione:” Thuram ha accusato qualche decimo di febbre , speriamo di averlo in campo domani contro un avversario forte, con giocatori di qualità e con grande motivazione. Serviranno attenzione, equilibrio e personalità”.